Stiri pe aceeasi tema

- Prețul materiei prime a explodat in ultimele zile pe piețele internaționale. Graul a ajuns la cotații record dupa o decizie a Indiei, care, in contextul razboiului din Ucraina, a dat peste cap planurile marilor comercianți.

- In trecut in Romania un hectar de teren arabil se vindea scump. Astazi, conform ultimelor statistici, țara noastra a cazut in topul european. Cu toate astea, și in 2022, romanii vand hectarul de teren extrem de sus. Prețul mediu pe hectar de teren arabil in Uniunea Europeana variaza de la doar 1.165…

- ​​​​​​​Corupția, evoluția pandemiei și starea padurilor ingrijoreaza, impreuna, doar 13 la suta dintre romanii chestionați, in perioada 28 martie – 11 aprilie, de CURS, procentul fiind mai mare cu 2% decat scorul pe care l-ar obține USR, daca duminica vii

- Nu numai Europa, ci lumea intreaga asista, neputincioasa deocamdata, la creșteri de prețuri peste limita suportabilitații. Dincolo de toate scumpirile accentuate in urma razboiului din Ucraina, unul dintre cei mai relevanți indicatori este prețul painii, care nu mai poate fi oprit.

- Intr-un singur an, materialele folosite in construcții s-au scumpit cu 80 de procente. De vina sunt prețurile uriașe la energie electrica, gaze naturale și transport, iar specialiștii din domeniu se tem ca ne-am putea confrunta cu o criza a materiilor prime. Asta va duce automat la locuințe mai scumpe.O…

- Producatorii de muștar se confrunta cu un an dificil. Furnizorii se confrunta, de asemenea, cu probleme care variaza de la o recolta dezamagitoare pana la razboiul din Ucraina. O penurie de semințe de muștar la nivel mondial ingreuneaza situația pentru producatorii romani. Aceștia au declarat ca, daca…

- Cotatiile la grau au continuat sa scada, dupa ce un raport al Departamentului american al Agriculturii a indicat ca stocurile mondiale vor creste, datorita unei recolte peste asteptari in Australia, ceea ce va ajuta la reducerea impactului creat de razboiul din Ucraina, transmite Bloomberg.

- Prețul graului ar putea sa se majoreze cu peste 35-40% fața de nivelurile actuale, daca vor exista restrictii la livrare sau alte sanctiuni care sa blocheze exporturile de grau ale Rusiei sau in cazul in care vor fi probleme cu recolta și exporturile din Ucraina, potrivit unei analize realizate de Casa…