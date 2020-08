Stiri pe aceeasi tema

- La doar 9 ani, Ștefania a invațat o lecție importanta de viața. A aflat termeni noi, de care nu auzise pana in urma cu cateva luni. Acum știe ce inseamna izolare, pandemie, virus, prevenire, online.

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca 153 de cetateni romani lucratori la o ferma din regiunea Dingolfing-Landau din Germania, care a devenit un focar de COVID-19, au fost repatriati la cerere, costurile fiind suportate de autoritatile germane, transmite Agerpres.Ministerul Afacerilor Externe precizeaza…

- Serviciul Public Administrația Patrimoniului Local Aiud va demara in data de 29.07.2020, intre orele 21:00 – 01:00, o acțiune de dezinsecție pentru combaterea țanțarilor, in parcul municipal și in zonele verzi din cartierele municipiului Aiud. Dezinsecția se va face cu o firma specializata. Pe intreaga…

- „Nu stiu cine trebuie sa reziste la a doua perioada de izolare, in mod sigur economia nu ar rezista. Noi trebuie sa invatam sa functionam cu acest virus, dar incercand sa respectam cateva masuri", a precizat Alexandru Rafila, intrebat daca romanii vor rezista la o a doua perioada de izolare. La randul…

- ​În cele 60 de zile de stare de urgența, traficul de internet și date a crescut în medie cu 26%, adica 30% în rețelele fixe și 5% în rețelele mobile, în timp ce traficul de voce a înregistrat o creștere medie de 11%, comparativ cu cele 60 de zile de dinaintea instaurarii…

- Restrictiile instituite pe scara larga care au inclus inchiderea magazinelor si a scolilor au redus nivelurile de transmitere a COVID-19 in Europa suficient de mult pentru a tine sub control imbolnavirile evitandu-se peste trei milioane de decese, au precizat luni cercetatorii,

- O persoana care deși se afla in izolare la domiciliu a fost surprinsa de politistii doljeni in afara locuinței. Fortele de ordine au continuat desfasurarea de activitati in sistem integrat in vederea asigurarii respectarii normelor legale aflate in vigoare pe perioada starii de alerta. Astfel, politistii…

- Senatorul liberal Viorel Ilie l-a felicitat pe ministrul de Interne, Marcel Vela, pentru modul in care a gestionat criza sanitara in perioada starii de urgenta, dar si pentru felul in care arata in geaca de piele la care s-a facut referire in textul motiunii care il vizeaza pe ministru. "Sa stiti…