Stiri pe aceeasi tema

- ”Institutul National de Statistica a deschis primul punct fix pentru efectuarea recenzarii, la sediul central din Bulevardul Libertatii, nr. 16, sector 5. Centrul este deschis de luni pana duminica, intre orele 8:00 si 20:00 si se adreseaza tuturor persoanelor care doresc sa se recenzeze, dar, din diferite…

- In plin proces al recensamantului populației și locuințelor, Institutul Național de Statistica (INS) este pe un butoi de pulbere din cauza salarizarii extrem de modeste. ”Ceea ce conteaza pentru Tudorel Andrei este funcția de demnitar” Angajații INS au ajuns in pragul disperarii din cauza salarizarii…

- Institutul National de Statistica (INS) incepe, pe 31 mai 2022, etapa de colectare a datelor de recensamant prin deplasarea recenzorilor la adresele de resedinta obisnuita a populatiei care nu s-a autorecenzat online in perioada 14 martie – 27 mai 2022, potrivit unui comunicat remis luni AGERPRES. Conform…

- Angajatorii sunt obligați sa le acorde salariaților o zi libera, platita, daca completeaza formularul online in prima etapa a recensamantului populației. Termenul inițial pentru incheierea acestei etape a fost prelungit, iar 27 mai este acum ultima zi pentru autorecenzare. Actul normativ care conține…

- Salariul mediu net a fost luna trecuta in Romania in valoare de 3721 lei, potrivit datelor Institutului Național de Statistica. Cele mai mari creșteri au fost in industria de fabricare a produslui de tutun și a celor farmaceutice – unde salariul mediu net a ajuns la 4600 de lei. Comparativ cu luna februarie…