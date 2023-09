Stiri pe aceeasi tema

- Exista peste 200 de forme de cancer, ceea ce poate fi copleșitor cand vine vorba de a ști exact la ce simptome sa fim atenți. Este limpede ca in cazul cancerului, cu cat descoperim mai repede semnele, cu atat mai bine.Detectarea timpurie a cancerului poate salva vieți, dar poate fi dificil sa știi exact…

- Un barbat de 46 de ani a fost gasit fara suflare, strivit de o poarta de fotbal pe stadionul din satul Romanești, raionul Strașeni. Poliția a fost chemata in dimineața de duminica, 23 iulie. Astfel, potrivit datelor oferite de catre ofițerul de presa de la IP Strașeni, Mariana Didenco, la fața locului…

- Celebrul neurochirurg și profesor universitar, dr Vlad Ciurea, a vorbit pe larg despre alimentele care energizeaza creierul și cum putem avea o memorie mai buna.”Dimineața, trebuie sa ne trezim cat mai devreme, sa deschidem geamurile larg și sa facem cateva exerciții de inspirație și expirație. Un profesor…

- Beat de dimineața. Un dorohoian a fost prins cu alcoolemie 0,44 mg/l alcool pur in aerul expirat de la prima ora Un dorohoian a fost prins cu alcoolemie 0, 44 mg/l alcool pur in aerul expirat inca de la prima ora a dimineții de catre polițiștii de la Botoșani. La data de 15 iulie 2023, in jurul orei…

- BULETIN INFORMATIV Accident rutier, soldat cu 4 raniti in aceasta dimineata in Borzont In aceasta dimineata, 13.07.2023, in jurul orei 06:30, 3 echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Gheorgheni, cu o autospeciala de descarcerare grea, o autospeciala de stingere si o ambulanta SMURD, precum si…

- Antraxul, cunoscut in popor sub denumirea de „buba neagra” sau „carbune”, este și in prezent una dintre cele mai de temut boli contagioase la nivel mondial. Teama a crescut in ultimii ani, dupa ce a devenit clar faptul ca infecția poate fi folosita in acte de bioterorism. „Buba neagra” are un renume…

- Ploile abundente de ieri, care au avut ca efect ieșirea din matca a paraielor Cesareni și Paliștaneni, au provocat inundații care au afectat 45 de locuințe și anexe gospodarești. Nu au fost inregistrate victime, fiind nevoie de intervenția pompierilor pentru evacuarea unei singure persoane, o femeie…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca, secretarul general Lucian Bode, prim-vicepresedintii PNL, ministri si secretari de stat ai partidului participa, luni dimineata, de la ora 8.00, la sedinta de coordonare a activitatii politice si guvernamentale.De la ora 9.00 este programata sedinta conducerii liberale,…