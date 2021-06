Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu a facut un anunț imbucurator pentru toți romanii. El a anunțat date economice favorabile. Iata postarea sa de pe Facebook:"Vești excelente pentru toți romanii!Salariul mediu nominal CREȘTE semnificativ. Puterea de cumparare a romanilor CREȘTE semnificativ. Pregatim economia pentru perioada…

- Barurile, cluburile, discotecile s-ar putea redeschide de la 1 iunie, insa doar pentru persoanele vaccinate anti-Covid. Propunerea este sa se redeschida la jumatate din capacitate, a declarat premierul Florin Cițu, joi seara. „Voi avea o sedinta de Guvern maine (azi, nr. red.) in care vom modifica in…

- Ridicarea etapizata a unor masuri restrictive, anunțata de președintele Klaus Iohannis, nu va duce și la ridicarea starii de alerta. „Pandemia nu a trecut”, este principalul motiv pe care l-a prezentat primul ministru Florin Cițu. Intrebat joi seara, in cadrul unei emisiuni susținute la Digi24, cand…

- Florin Cițu a dezvaluit ca dorește sa-i descurajeze pe romani cu privire la aducerea mașinilor la mana a doua din strainatate. Potrivit premierului, aceasta descurajare ar trebui sa fie facuta printr-o motivație pozitiva, așa cum a dat asigurari in cadrul negocierilor pentru Planul Național de Redresare…

- Premierul Florin Citu a declarat, joi seara, ca va merge o noapte in stațiunea Vama Veche, de pe litoral, dupa ce le-a promis acest lucru unor tineri, iar acum, odata cu ridicarea restrictiilor de noapte, are motive sa respecte promisiunea.

- Vești bune și noi din partea premierului Romaniei dupa intalnirea cu reprezentanții HoReCa. CU puain timp inainte, Florin Cițu a oferit primele declarații despre discuțiile avute in cadrul ședinței de astazi privind relaxarea restricțiilor promise in viitorul apropiat. Potrivit acestuia, relaxarea trebuie…

- Florin Cițu a facut un anunț de ultima ora despre relaxarea masurilor incepand cu data de 1 iunie in Romania. Premierul a declarat ca romanii nu vor purta maști de protecție pe plaja, dar mai ales, ca restaurantele vor funcționa la o capacitate de 100% cu persoane vaccinate. Ce a declarat Cițu despre…

- Dupa ce in ultimele zile rata de infectare cu COVID-19 a scazut in București sub 3 la mie, prefectul Capitalei a anunțat ca de maine se va decide relaxarea masurilor. Acesta ar urma sa fie aplicate de luni.