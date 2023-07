Până la ce dată mai este valabilă poliţa RCA de la Euroins Desi Euroins se afla in faliment, polițele emise de societate anterior declanșarii acestei proceduri continua sa fie valabile pana la data de 8 septembrie a.c., inclusiv la ieșirea din Romania. Insa daca intoarcerea in tara se va face dupa 8 septembrie, va trebuie cumparata o alta polița de asigurare, care sa produca efecte dupa aceasta data. Ca atare, pana pe 8 septembrie, toti posesorii de autoturisme care au incheiat o polita RCA la Euroins inainte de falimentul acestei companii vor putea incheia, in caz de accident, constatari de soluționare amiabila. Șoferii asigurați la Euroins pot insa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

