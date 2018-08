Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Poliția din Craiova precizeaza ca nu a fost luata nicio masura in cazul șoferului cu numar de inmatriculare obscen la adresa PSD. Duminica, presa locala a scris ca numarul ar fi ilegal și ca poliția i-ar fi intocmit dosar penal proprietarului și il va cerceta. Contactați de…

- Anghel Iordanescu, nervos dupa ce fiul sau a fost demis de CFR Cluj. Fostul selecționer considera ca Edi Iordanescu a fost victima luptei pentru putere de la nivelul conducerii campioanei Romaniei. „Nu mi-a venit sa cred. Eu n-am vorbit prea multe cu Edi, am vorbit dupa meciul cu Malmo și era tensiune,…

- Suedia a fost eliminata in sferturile Campionatului Mondial, dupa 0-2 cu Anglia. Andreas Granqvist, Marcus Berg, Sebastian Larsson și Ola Toivonen sunt așteptați sa se retraga din naționala Tre Kronor. ...

- Jucatorii nationalei Suediei au fost evacuati, sambata, in jurul orei locale 09.00, dupa ce in hotelul in care locuiau la Samara s-a declansat alarma de incendiu, informeaza lequipe.fr, potrivit news.ro.O parte dintre jucatori era la micul dejun la acea ora, altii erau inca in camere. Toti…

- Capitanul Blagult, Andreas Granqvist, este vazut drept eroul Suediei dupa ce a preluat atribuțiunile de lider de la Zlatan Ibrahimovici. Zlatan cine? Exista viața și fara Ibrahimovici! Suedia ii este dedicata capitanului actual, iar nordicii sunt la picioarele fundașului de 33 de ani care a adus victoria…

- Prințesa Sofia a Suediei este o femeie extrem de atractiva și de populara in randul suedezilor. Dupa ce s-a casatorit cu Prințul Carl Philip, Duce de Varmland, ea a reușit sa cucereaza inimile supușilor intr-un timp foarte scurt. Totul s-a datorat carismei și simplitații de care a dat dovada. Presa…

- "Trebuie sa acceptam decizia arbitrului", a declarat selectionerul nationalei Coreei de Sud, Shin Tae-yong, citat de agentia Yonhap dupa esecul suferit luni in fata Suediei (0-1) in Grupa F a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia. Suedia a primit penalty in minutul 65, dupa ce arbitrul a consultat reluarile…

- Cantonamentele celor 32 de echipe calificate la Cupa Mondiala 2018. Selecționatele participante la turneul final de fotbal din Rusia (14 iunie – 15 iulie) si-au stabilit cartierele generale pe tot cuprinsul tarii gazda, cele mai multe fiind concentrate in apropierea capitalei Moscova, metropolei Sankt…