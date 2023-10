Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, joi, proiectul de lege care modifica Codului Penal sporind pedepsele fugarilor. Persoanele condamnate definitiv si care in sapte zile nu se prezinta la inchisoare vor primi in plus pana la trei ani la pedeapsa. Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat ca proiectul va trece prin…

- Marcel Șerbuc, barbatul care a ucis-o pe fetița de 11 ani și a ascuns cadavrul in canapea, apoi a fugit din țara, a recunoscut crima și a povestit ziua fatidica. Avocatul Adrian Cuculis este de parere ca Șerbuc minte și incearca sa scape cu pedeapsa redus

- Nivelul amenzilor pentru evaziune fiscala va creste de cel putin zece ori, iar pedepsele se vor dubla, anunta ministrul finantelor, Marcel Bolos. In paralel, ANAF va fi reorganizata pentru o mai buna colectare a impozitelor si taxelor la buget, iar cuantumul redeventelor pe care statul le va cere companiilor…