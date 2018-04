Stiri pe aceeasi tema

- O suta de mii de romani au fost afectati de scandalul Facebook. Datele a aproape 90 de milioane de utilizatori Facebook din toata lumea ar fi fost folosite ilegal in scopuri politice, iar Mark Zuckerberg a recunoscut ca pana si mesajele private sunt monitorizate atent. Noua…

- Intrebat daca este in continuare persoana potrivita la conducerea retelei de socializare, intr-o conferinta prin telefon cu jurnalisti, el a raspuns ca ”da”, in pofida ”erorilor” pe care le-a recunoscut inca o data in privinta protectiei datelor personale sau a luptei impotriva manipularilor politice.”Cred…

- Datele a 87 de milioane de utilizatori Facebook, majoritatea din Statele Unite, probabil au fost accesate ilegal de compania de consultanta britanica Cambridge Analytica, anunta firma de socializare online. "In total, credem ca datele din profilurile Facebook a 87 de milioane de persoane - majoritatea…

- Directorul companiei americane Facebook, Mark Zuckerberg, a primit inca o veste proasta, care ar putea aduce dupa sine noi repercusiuni financiare. Comisia Europeana a cerut, luni, explicatii rețelei de socializare, intreband daca datele utilizatorilor de internet din Uniunea Europeana figureaza printre…