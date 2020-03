Până la 15 ani de pușcărie pentru răspândirea coronavirusului Guvernul a modificat, ieri, printr-o Ordonanța de Urgența, articolul din Codul Penal care se refera la zadarnicirea combaterii bolilor. Pana acum, raspandirea unei boli contagioase se pedepsea cu pana la doi ani de inchisoare sau cu amenda. Cele mai mari pedeapse sunt prevazute pentru cei care transmit, cu știința, o boala infectocontagioasa. Daca transmiterea bolii a produs vatamarea unor persoane, pedepasa este intre 3 și 10 ani de inchisoare. Daca s-a produs moartea unor persoane, pedeapsa ajunge la 15 ani de inchisoare. In plus, a fost introdus un nou articol de lege, care pedepsește omisiunea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

