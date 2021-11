Până joi, România va avea Guvern VIDEO Nici la intalnirea de astazi a șefilor PNL și PSD nu s-au pus de acord cu privire la noul Guvern. La ieșirea de la negocieri, președintele PSD, Marcel Ciolacu, a repetat de patru ori: “Pana joi vom avea Guvern”. Șeful PNL-iștilor, Florin Cițu, a declarat ca propunerea Partidului Național Liberal pentru funcția de premier al Romaniei este, in mod oficial, Nicolae Ciuca. La ieșirea de la intalnire, premierul desemnat de Partidul Național Liberal (PNL), Nicolae Ciuca, a spus, joi seara, dupa negocierile cu PSD, ca nu au ajuns la o ințelegere definitiva, iar maine la orele 12 vor relua negocierile.”S-au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

