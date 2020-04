Până în data de 17 aprilie 2020, pe raza județului Alba avem 231 persoane se află în carantină și 498 izolate la domiciliu Pana astazi, 18 aprilie 2020, pe raza județului Alba, 231 persoane se afla in carantina, 485 persoane au ieșit din carantina, 498 persoane se afla izolate la domiciliu, 4070 persoane au ieșit din izolare, 21 de persoane au fost declarate vindecate și 5 pesoane au decedat. Polițiștii din Alba continua sa acționeze integrat, impreuna cu celelalte structuri teritoriale cu atribuții in domeniul ordinii și siguranței publice, pentru impunerea normelor legale in timpul starii de urgența. In ultimele 24 de ore, 247 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au desfașurat misiuni… Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

