Stiri pe aceeasi tema

- Abia ce au trecut zilele libere de Paste si de 1 Mai, ca romanii se pregatesc de o noua mini-vacanta in 2023. La inceputul lunii iunie, angajatii de la stat, dar si de la privat, ar putea avea o mica-vacanța de 5 zile, daca Guvernul va aproba o punte intre zilele libere legale stabilite deja […] The…

- Ca in fiecare an, inca din 2018, angajații bugetari au primit celebrele vouchere de vacanța. Legea care instituia acest drept pentru angajații romani era publicata in 2002, fiind vorba de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. In 2023 legea avea sa fie modificata, iar de anul acesta…

- Voucherele de vacanța 2023: Amenda de peste 26.000 de lei pentru romanii care le vand Voucherele de vacanța 2023: Amenda de peste 26.000 de lei pentru romanii care le vand Voucherele de vacanța acordate in 2023 angajaților din instituțiile de stat sunt de 1.450 de lei brut. Mulți romani aleg sa vanda…

- Voucherele de vacanța acordate in 2023 angajaților din instituțiile de stat sunt de 1.450 de lei brut. Exista insa o greșeala banala pe care o fac mulți romani, pentru care risca o amenda de zeci de mii de lei.

- Autoritatile anunta pedepse drastice pentru romanii care vand voucherele de vacanta in 2023. Amenda ajunge la 26.600 de lei. Orice unitate de cazare sau agenție de turism care accepta tichete emise pentru alta persoana va fi amendata cu 13.300 de lei. Voucherele, valoare de 1.450 de lei brut Vouchere…

- Turismul romanesc, cel puțin in ultimii cinci ani, a avut parte de sume considerabile, iar parte din aceste sume au venit prin voucherele de vacanța. Cu toate ca sumele intrate in HoReCa cu ajutorul acestor subvenții se ridica la aproximativ peste 1,7 miliarde de euro, iar pretențiile operatorilor sunt…

- Modificari in sistemul de asigurari sociale pentru romanii fara contract de munca. Acces la asigurari medicale și concedii platite Guvernul a adoptat recent o ordonanța de urgența care permite persoanelor fara contract de munca sa se inscrie individual in sistemul de asigurari sociale de stat. Aceasta…

- Vestea saptamanii pentru toți angajații din Romania! In urma cu cinci ani, prin Legea 165/2018 aprobata de Parlament și promulgata de președinte, se instaurau voucherele de vacanța, astfel eliminandu-se acele prime de vacanta stabilite prin Legea nr. 263/2010. Noul cadru legal stabilea și cine sunt…