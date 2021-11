Pana in 2026, E.ON va investi 27 miliarde de euro in tranziția energetica · 22 miliarde euro sunt alocate pentru extinderea rețelelor energetice și 5 miliarde euro pentru extinderea business-ului de soluții pentru clienți; · 85 pana la 90 la suta dintre activitațile de investiții acoperite de taxonomia UE indeplinesc criterii stricte de sustenabilitate; · Baza de active reglementate in sectorul rețelelor energetice este in creștere cu cel puțin șase procente anual; · Pana in 2026, se vor investi aproximativ 2 miliarde euro pentru digitalizarea infrastructurii rețelelor;…