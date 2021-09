Până în 2025, smartphone-urile 5G vor reprezenta peste 50% din vânzări Un nou studiu realizat de Juniper Research a constatat ca smartphone-urile compatibile 5G vor reprezenta peste 50% din veniturile din vanzari de smartphone-uri pana in 2025, crescand pana la 337 miliarde dolari de la 108 miliarde dolari in 2021. Acest lucru determina furnizorii de telefoane mobile sa se asigure ca hardware-ul maximizeaza beneficiile viitoarelor soluții de cloud computing mobil. Serviciile de cloud mobil permit furnizorilor de servicii sa transfere sarcini intensive in cloud, eliberand resurse pe dispozitiv pentru rularea proceselor esențiale ale acestuia, informeaza itchannel.ro.… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Exxon si Chevron au refuzat sa dezvaluie public taxele si alte plati pe care le-au facut guvernelor din tarile in care isi desfasoara activitatea care nu sunt membre EITI, a declarat grupul intr-un raport care detaliaza aderarea companiilor membre la standardele sale. EITI, cu sediul in Norvegia, care…

- In dezbaterea anuala privind starea Uniunii, deputații i-au adresat intrebari președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, cu privire la cele mai urgente provocari cu care se confrunta UE. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a inceput cel de-al doilea discurs privind starea Uniunii Europene, subliniind…

- In viziunea președintelui Iohannis „triunghiul de aur” al politicii externe a Romaniei trebuie sa fie creșterea rolului in Uniunea Europeana și in NATO, respectiv dezvoltarea și aprofundarea Parteneriatului Strategic cu SUA. Președintele Klaus Iohannnis a adresat un mesaj diplomaților romani. „Pentru…

- Unul dintre cele mai spectaculoase si misterioase situri arheologice din Europa se afla in insulele Orkney, o zona indepartata si izolata a Europei. Aici au fost descoperite structuri vechi de mii de ani care sunt insa comparabile cu piramidele egiptene

- Fereastra de transferuri de vara a anului 2021 se incheie peste cateva ore in marile campionate ale Europei. Toate mutarile de ultima ora pot fi consultate aici, in liveblog-ul GSP. Fereastra de transferuri in Premier League și La Liga se incheie la ora 01:00 in Romania. In Ligue 1, puțin mai tarziu,…

- Luna iulie a fost cea mai calduroasa luna inregistrata vreodata in lume, potrivit oamenilor de stiinta ai guvernului SUA, dupa ce temperatura a crescut cu aproape un grad fata de media lunii iulie a secolului XX, informeaza The Guardian. Temperatura globala a suprafeței terestre in iulie a fost cu un…

- Expert meteo, despre Romania: Vom avea valuri de caldura, precipitații intense și seceta. Țara noastra in raportul ONU „Cod roșu pentru umanitate” Vremea ramane una a extremelor și in Romania, in perioada urmatoare. Bogdan Antonescu, specialist in fenomene meteo, spune ca sudul Romaniei va fi afectat,…

- Preliminarii Principalele provocari – cel puțin la lumina – in anul 2021 sunt pandemia, brexit-ul și noua ordine mondiala in urma schimbarii aproape simultane a multor megaprotagoniști politici. a) Consecințele specificului contextului S-a practicat și se mai practica adesea imaginarea Uniunii Europene…