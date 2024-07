Stiri pe aceeasi tema

- Microsoft a anunțat vineri o intrerupere a serviciilor care afecteaza aplicațiile sale Microsoft 365. Intreprinderi din intreaga lume au fost afectate, printre care și companii aeriene, banci și companii de telecomunicații, potrivit CNN și Sky News.O intrerupere globala a creat haos pe intreaga planeta.…

