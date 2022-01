Stiri pe aceeasi tema

- Kazahstanul era afectat miercuri de o ”pana de Internet la scara nationala”, pe fondul unor tulburari fara precedent in aceasta fosta republica sovietica din Asia Centrala, a anuntat, pe Twitter, un grup specializat in supravegherea web-ului, NetBlocks, relateaza AFP. ”Kazahstanul se confrunta…

- Preturile gazelor naturale in Europa au inceput anul extinzand scaderea semnificativa inregistrata in ultima luna, pe fondul atenuarii temerilor privind livrarile in timpul iernii si a vremii blande, transmite Bloomberg, citat de agerpres. La hub-ul TTF din Amsterdam, cotatiile la gazele naturale…

- Pretul gazelor naturale in Europa a atins marti un nou nivel record, stimulat de cererea din sezonul de iarna dar si de tensiunile geopolitice dintre principalul furnizor al Europei, Rusia, si clientii sai, informeaza AFP și Barrons , citate de Agerpres. La hub-ul de gaze TTF din Olanda, pretul european…

- “Unul dintre obiectivele majore ale autoritatii de reglementare este asigurarea continuitatii in furnizarea cu gaze naturale la clientii finali. In acest sens, ANRE a adus modificari si completari Regulamentului privind furnizarea de ultima instanta a gazelor naturale (Regulament), aprobat prin Ordinul…

- Tariful majorat la gaze pune in dificultate multe biserici și manastiri din Republica Moldova, mai ales in ajunul iernii. Tariful de 11,08 lei pentru un metru cub de gaze este o problema pentru comunitațile care și cu vechiul tarif cu greu faceau fața achitarii facturilor. „In Republica Moldova majoritatea…

- Prim-ministra Republicii Moldova, Natalia Gavrilița va avea o discuție telefonica cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski pentru a discuta despre criza cu gaze naturale. Anunțul a fost facut de catre aceasta in cadrul unei conferințe de presa.

- Europa se confrunta cu o criza prelungita a gazelor naturale, care a fost provocata de redresarea economiilor dupa blocajul generat de pandemia de COVID-19, dar și de nivelul scazut al gazului stocat in depozitele europene, grație iernii de anul trecut. Prețurile gazelor naturale au crescut foarte mult…

- Cresterea preturilor la gaze naturale pe piata angro din Europa incurajeaza din ce in ce mai multe companii de utilitati sa faca trecerea la carbune pentru a genera electricitate, tocmai intr-un moment in care regiunea incearca sa elimine combustibilul poluant, transmite Reuters.