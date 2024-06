Pană de curent uriașă în Europa. Mai multe țări din apropierea României, afectate O pana uriașa de curent a afectat mai multe țari din regiunea balcanica. Este vorba despre Muntenegru, Bosnia si Hertegovina, Albania și coasta Adriatica a Croației. Motivul nu este cunoscut, dar este posibil sa aiba legatura cu temperaturile foarte ridicate. Incidentul s-a produs vineri, cand zonele afectate de pana de curent se confrunta cu un […] The post Pana de curent uriașa in Europa. Mai multe țari din apropierea Romaniei, afectate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

