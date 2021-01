Stiri pe aceeasi tema

- Nord-vestul țarii a fost afectat de o avarie in reteaua de transport al energiei, care a lasat fara electricitate șase județe. Intre timp, pana de curent a fost remediata, iar Transelectrica va stabili cauzele care au dus la pana de curent uriasa. Sunt afectate județele Maramureș, Satu Mare, Cluj, Mureș,…

- Intreg județul Sibiu a ramas fara curent, in aceasta dupa-amiaza, dupa o defecțiune majora care a afectat mai multe județe din țara. Actualizare 17:00 Șase județe au fost afectate de intreruperea alimentarii cu energie electrica, relateaza presa centrala. In afara de Sibiu, fara curent au mai ramas…

- Mai multe judete din nord-vestul Romaniei sunt afectate la aceasta ora de o cacere a retelei electrice. Probleme exista in mai multe orase din judetele Cluj, Maramures, Satu Mare, Alba, Mures si Bistrita-Nasaud.

- O avarie in reteaua de transport al energiei a lasat fara electricitate mai multe zone din nord-vestul tarii, vineri dupa-amiaza, informeaza Agerpres, care citeaza reprezentanti Transelectrica. "Este vorba despre o avarie de sistem pe interconexiuni. Deocamdata nu stim exact cauzele, dar le vom analiza.…

- Avariile aparute la rețeaua de curent electric au produs probleme in judetele: Alba, Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Nasaud, Cluj și Sibiu, spun specialistii. Aparatele electrocasnice au fost afectate de o fluctuație de curent și au fost inregistrate pagube. De asemenea, au fost raportate incidente precum…

- Avarii la rețeaua de curent din mai multe județe din partea de Nord-Vest a țarii. Au fost probleme la Alba, Satu Mare, Maramureș, Bistrița Nasaud, Cluj și Sibiu. Aparatele electrocasnice au fost afectate de o fluctuație de curent și au fost inregistrate pagube. De asemenea au fost raportate incidente…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, anunta ca luni s-a incheiat distribuirea tabletelor pentru elevi in 23 de judete si in municipiul Bucuresti. “Pana acum, s-a livrat, in total, un numar de 199.473 de tablete”, afirma Anisie. Monica Anisie arata, intr-o postare pe Facebook, ca…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca ceața reduce vizibilitatea in trafic sub 200 metri și, izolat, sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din județele Maramureș, Salaj, Cluj, Satu Mare, Bistrița-Nasaud, Alba, Brașov, Mureș, Harghita și Sibiu. Conducatorii…