Circulația trenurilor de metrou este blocata, miercuri, in stația Eroii Revoluției, din cauza unei avarii la alimentarea cu energie electrica. A fost afectat iluminatul normal, a anunțat Metrorex intr-un comunicat de presa. Pentru siguranța calatorilor aflați la metrou, s-a dispus circulația trenurilor fara oprire in stația de metrou Eroii Revoluției. Potrivit sursei citate, reprezentanții Metrorex […]