O pana masiva de curent s-a produs vineri, in jurul orei 13.00, in București, fiind afectate mai multe cartiere, sectoarele 1, 5 și 6. Chiar și o mare parte din cladirea Guvernului a ramas fara electricitate. Printre cartierele afectate se numara Drumul Taberei, Militari, Giulești Rahova, Bucureștii Noi, Splaiul Independenței, dar și Victoriei și Aviatorilor. […]