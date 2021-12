Stiri pe aceeasi tema

- Atenție, cad crengi! Fenomenul „freezing rain” și-a facut deja simțita prezența in Buzau, acolo unde copacii au fost acoperiți cu o pojghița de gheața. Pe bulevardul Nicolae Balcescu, vizavi de Școala Nr. 1, o creanga s-a rupt și a cazut langa o mașina parcata pe trotuar. Norocul a facut insa ca nimeni…

- Ce trebuie sa faci atunci cand mașina ta este acoperita cu ‘ploaie inghețata’? Șoferii trebuie sa știe neaparat aceste trucuri care le vor face viața mai ușoara. Cum trebuie sa procedezi cand vezi acest fenomen? Este foarte ușor. Trucuri pentru șoferi: ce sa faci atunci cand mașina e acoperita cu ‘ploaie…

- Zeci de strazi din Timisoara, Lugoj, Ghiroda, Dumbravita, Albina si alte localitati raman fara curent. E-Distributie Banat a actualizat lista cu intreruperile programate de energie electrica in perioada 14 - 18 decembrie 2021.

- Articolul VIDEO Drumuri și poduri de tuburi distruse, in mai multe comune buzoiene, bilanțul ploilor din weekend se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Ploile din weekend au provocat daune mai multor drumuri comunale și județene din Buzau iar viiturile au distrus tuburi și punți pietonale. In comuna…

- Pentru gestionarea efectelor de vreme rea care s au manifestat in ultimele ore, peste 2000 de pompieri, cu peste 1300 mijloace tehnice au fost la datorie, pregatite sa intervina in sprijinul autoritatilor locale si cetatenilor din zonele vizate de vremea nefavorabila. Astfel, in urma manifestarii fenomenelor…

- Viscolul inceput de ieri seara a lasat mii de familii din județul Bacau fara curent electric Potrivit informarii DELGAZ GRID, sunt 17 localitați afectate de ninsoarea din ultimele ore (Fundatura Frumușelu, Bacioiu, Corbasca, Cornii de Jos, Cornii de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- E-Distributie Banat SA, Zona de Medie si Joasa Tensiune ARAD a redus numarul intreruperilor programate pentru lucrarile de reparatii si intretinere instalatii si retele electrice, precum si...

- Potrivit unei informații de ultim moment, Hotararea CJSU privind inchiderea șocilor din Buzau și alte 15 localitați SE ANULEAZA. Maine, elevii din municipiul Buzau și din aceste localitați merg la școala. „Hotararea cjsu se anuleaza. Raman in on.line școlile care au fost aprobate de isj conf art 3(2)…