- Canicula va persista in cea mai mare parte a țarii, au anunțat ieri meteorologii, care au emis noi avertizari cod galben și portocaliu de disconfort termic ridicat. De asemenea, vor fi și ploi și vijelii puternice. Astfel, ieri a fost prelungita pana in 1 august avertizarea cod galben de disconfort…

- O furtuna violenta a izbucnit in aceasta seara, in urma cu scurt timp. Din cauza vantului puternic și a pericolului iminent, cetațenii au primit mesaje RO-ALERT. Avertizarea ramane in vigoare pana la 23:30.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat Cod Portocaliu de vreme extrema. Temperaturile pot ajunge pana la 40 de grade Celsius, cu disconfort puternic resimțit. Capitala și 6 județe se vor afla joi, vineri și sambata sub cod portocaliu de canicula.

- Rețeaua electrica este tot mai solicitata in București, iar oamenii nu au la indemana prea multe solutii. Fie isi iau stabilizatoare de tensiune ca sa nu ramana fara electrocasnice, fie cer despagubiri de la companii. Jurnaliștii de la Observator au vorbit cu directorul CNAB și cu un specialist in…

- Este canicula, miercuri, in Capitala, indicele de confort termic urmand sa depașeasca pragul termic. Temperaturile vor trecere de 36 de grade. Meteorologii spun ca vremea in capitala va fi calduroasa,...

- Meteorologii anunța trei zile de canicula in București, cu ploi scurte luni. Temperaturile vor urca la 36 de grade, conform Mediafax. Conform prognozei speciale emisa pentru Capitala, de luni dimineața pana marți la ora 9.00 vremea va fi calduroasa, temperatura maxima se va situa in jurul…

- Avaria produsa la reteaua electrica a Centrului de vaccinare drive-through deschis in Piata Constitutiei din Capitala a fost remediata si toti clientii din zona au fost realimentati cu energie electrica, au declarat miercuri, pentru AGERPRES, reprezentantii Enel. "E-Distributie Muntenia a intervenit…