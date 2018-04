Stiri pe aceeasi tema

- Felicitari de Paste pe care le puteti trimite familiei, prietenilor si cunostintelor, pentru a le transmite un gand bun si o urare frumoasa cu ocazia Sarbatorilor Pascale: Fie ca sfanta sarbatoare a invierii Domnului sa va aduca cele patru taine divine: incredere, lumina, iubire, speranta. Un Paste…

- Manastirea Gorovei isi trage numele de la pozitia locului, Poiana Gura-Vaii, care intre timp a ajuns Govorei. Pana in anul 1700, aici a existat numai o mosie a manastirii Dragomirna. Viata monahala a inceput dupa anul 1700 sub conducerea monahului Avramie. Acesta ridica in 1742 prima bisericuta din…

- Mai sunt cateva ore pana cand, in bisericile din toata țara, va rasuna vestea Invierii Domnului, iar preoții vor rosti Hristos a Inviat. Ortodocșii se pregatesc sa primeasca Lumina Sfanta.

- Dupa ce vor participa la slujba de Înviere, creștinii vor veni acasa cu Lumina Sfânta luata de la biserica și cu bucate sfințite pentru masa de sarbatoare. Începând cu noaptea învierii și în urmatoarele patruzeci de zile (pâna la Ispas), oamenii se…

- 1. Asa cum Iisus invie mereu, si speranta trebuie sa renasca de fiecare data! Hristos a inviat! 2. Un inger bland din cer coboara, Se roaga-n taina, apoi zboara. De-acolo sus el ne trimite: Un zambet bland, o raza calda Si trei cuvinte: Hristos a Inviat! Citeste si PASTELE CATOLIC 2018.…

- Un fost preot din comuna Costuleni, judetul Iasi, a fost urmarit de politistii din Iasi si Vaslui dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul unui agent de politie. Barbatul era baut si le-a spus agentilor ca masina a condus-o Dumnezeu.