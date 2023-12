Până când se poate circula în străinătate cu cărți de identitate normale Romanii vor putea sa circule in strainatate pana la punerea in circulatie la nivel national a cartilor de identitate electronice, cu carti de identitate normale emise, incepand cu data de 1 ianuarie 2024. Guvernul a adpotat, joi, o Ordonanta de Urgenta care modifica art.13 alin.(3) din OUG nr.97/2005, astfel incat si acele carti de identitate emise dupa data de 31 decembrie 2023 sa poata sa fie folosite in continuare ca documente de calatorie.O astfel de masura a fost luata pentru a nu ingradi dreptul la libera circulatie a cetatenilor pana la punerea in circulatie cartii electronice de identitate.Astfel,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

