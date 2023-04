Până când se mai poate cumpăra vechime în muncă? Cât costă un an de vechime în 2023? Cei ce vor sa acopere perioadele in care nu au cotizat la sistemul de pensii de stat o pot face și in acest an. Aceștia pot semna un contract de asigurare sociala cu casa de pensii și vor plati sumele corespunzatoare numarului de ani doriți. Se poate cumpara vechime in munca pana la 1 septembrie Romanii care se apropie de varsta de pensionare și nu au atins stagiul minim de cotizare, mai pot cumpara vechime și in acest an, potrivit OUG 163/2020 . Pot fi cumparați pana la 6 ani de vechime in munca, pana la 1 septembrie 2023. Perioadele care pot fi cumparate sunt acelea in care o persoana nu a avut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

