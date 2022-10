Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale anunța ca a dat startul campaniei de depunere a proiectelor pentru realizarea de investiții in zona montana, iar sesiunea se va inchide in data de 21 noiembrie, la ora 23:59. Fondurile vor fi acordate dupa principiul “primul venit – primul servit”. Suma alocata programelor este de aproximativ 220 de milioane de lei din bugetul național, iar valoarea proiectelor difera in funcție de tipul de investiție care se realizeaza. Pentru ce se acorda banii Cele trei programe de sprijin lansate se adreseaza locuitorilor din zona montana pentru inființarea de:…