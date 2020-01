Stiri pe aceeasi tema

- Din 2021 vom avea buletine electronice. Actul de identitate va deveni obligatoriu de la 12 ani. Ministerul Afacerilor Interne a publicat, spre dezbatere public, un proiect de ordonanta a Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative, care prevede emiterea actelor electronice de identitate.…

- Kremlinul a calificat luni atacul de la sfarsitul saptamanii din Moscova, in care doi ofiteri ai Serviciului Federal de Securitate (FSB) au fost ucisi de un barbat inarmat, drept "o manifestare a nebuniei" de tipul celeia cu care toate tarile lumii se confrunta din cand in cand, informeaza Reuters,…

- Un agent FSB a fost ucis, iar alti doi sunt in stare grava in urma atacului armat produs joi dupa-amiaza in centrul Moscovei, anunta Serviciul Federal de Securitate din Rusia, citat de agentia de presa Interfax."Un agent FSB a fost ucis in schimbul de focuri produs in zona Lubianska din Moscova",…

- Rusia si China au prezentat in Consiliul de Securitate al ONU un proeict al unei rezolutii in vederea ”ajustarii sanctiunilor impuse Coreei de Nord”, cu conditia ca Phenianul sa se angajeze in acelasi timp intr-o ”denuclearizare” a peninsulei coreene, relateaza AFP.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, vineri, o intrevedere cu seful diplomatiei elene, Nikos Dendias, in marja participarii la Consiliul ministerial al Organizatiei de Cooperare la Marea Neagra (OCEMN), care se desfasoara la Atena. "Cei doi ministri au discutat agenda de securitate…

- Fosta inchisoare lituaniana Lukiskes din Vilnius, o cladire veche de peste o suta de ani, se va deschide pentru public cu ocazia Craciunului. Vizitatorii vor fi intampinati cu instalatii de lumini, un pom de Craciun realizat din apa si obiecte...

- O nava de lupta Statelor Unite a confiscat fragmente dintr-o racheta descoperita în Golful Oman, despre care forțele americane cred ca i-ar aparține Iranului, au informat miercuri oficialii americani, citați de site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Oficialii, care au vorbit în…

- Igor Dodon a declarat, dupa sedinta Consiliului Suprem de Securitate, ca eliberarea din detentie inainte de termen a fostului premier Vlad Filat a fost pregatita de Guvernul Maiei Sandu. De partea cealalta, Maia Sandu il acuza pe Igor Dodon ca a stat in spatele eliberarii ex-prim-ministrului.