Până când mai sunt bineveniți românii pe litoral Mulți dintre romanii care au fost weekend-ul trecut la mare au considerat ca a fost ultima escapada pe litoral din anul acesta complicat. Iata insa ca nu e așa, deoarece unii hotelieri și administratori de plaja ii anunța pe romani ca anul acesta vor avea deschis pana in octombrie. Argumentul prelungirii sezonului estival este vremea, care a ținut cu cei aproximativ 70.000 de turiști veniți la malul marii in septembrie, potrivit stiri.tvr.ro. Temperaturile au fost numai bune pentru plaja și inot și la toate acestea s-au adaugat prețurile mici, “de toamna“. Dar argumentul important in favoarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

