Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate ca Venus este o planeta fierbinte pe care metalul s-ar putea topi instant, astronomii au raportat ca au detectat doua gaze care ar putea indica prezența unor forme de viața ascunse in norii planetei, potrivit The Guardian.

- Horoscop Cristina Demetrescu iulie 2024. Berbecii au promisiune unei iubiri. Cristina Demetrescu aduce vești bune pentru doua zodii. Astrologul spune ca Berbecii pot sa cunoasca o noua iubire, in special cei care iși doresc sa evolueze pe acest plan. Totodata, viața personala, dar și cea sentimentala,…

- Luna emotionala se afla de asemenea in cuadratura cu Chiron, declansand alte lupte in care sentimentele tuturor pot juca roluri din ce in ce mai dramatice. Luna se afla in conjunctie cu Venus in batalia lor comuna cu Chiron, sustinandu-se reciproc si oferind confort emotional interior, chiar inainte…

- Succesul este un termen subiectiv, cu definiții care variaza de la persoana la persoana. S-ar putea sa te intrebi daca ai ceea ce este necesar pentru a-ți indeplini visele sau sa te simți nesigur daca acțiunile tale actuale vor duce la succesul pe care ți

- Astrologia sugereaza ca fiecare semn zodiacal manifesta dragostea și sentimentele in moduri distincte. Unele semne prefera sa-și exprime afecțiunea prin gesturi și fapte, in timp ce altele pot sa nu fie atat de implicate in manifestarea iubirii lor. Exista anumite semne zodiacale considerate a fi mai…

- Fiecare semn zodiacal are un mod de a iubi și de a-și arata sentimentele. Unii chiar prefera sa iși dovedeasca dragostea prin acțiuni in loc sa o declare. Mai mult, alte semne zodiacale, deși se afla sub influența iubirii, nu se gandesc sa se implice. Astrologii ne sfatuiesc sa ne ferim de aceste semne…

- Luna mai este o luna frumoasa pentru casatorie. Planeta iubirii și a armoniei, Venus, se afla in Taur pana pe 24 mai, unde are statut de dominanta. Aceasta este una dintre cele mai bune perioade pentru a incheia o uniune oficiala. Tranzitul ajuta la pastrarea iubirii pentru mulți ani, la crearea unei…