- Cercetatorii de la Universitatea de Statul Ohio (SUA) au declarat ca stratul de gheața a Groenlandei va continua sa se topeasca chiar și in cazul in care schimbarile climatice se vor incetini. Potrivit lor, stratul a fost distrus pina la "punctul in care nu va mai putea fi recuperat". Scutul de gheața…

- Cercetatorii de la Universitatea din Washington au gasit o modalitate de a transforma caramizile simple cumparate intr-un magazin local in unitați de stocare a energiei. Rezultatele studiului sint publicate in Nature Communications, raporteaza pe scurt Daily Mail. Caramida roșie este una dintre cele…

- O echipa internaționala de oamenii de știința avertizeaza ca Pamintul este tot mai expus riscului de a se transforma la propriu intr-o sera, chiar daca sint respectate reducerile emisiilor de carbon prevazute in acordul de la Paris. Prin semnarea acestuia, țarile și-au asumat datoria de a menține temperaturile…

- Cercetatorii au descoperit ce parte a planetei ramine neafectata de influența daunatoare a omului. Pamintul neatins, cu ecosisteme complet funcționale, joaca un rol important in existența noastra pe planeta: de la atenuarea efectelor schimbarilor climatice la reciclarea substanțelor nutritive și asigurarea…

- Oamenii de știința au gasit un spațiu mic in Oceanul Atlantic, unde temperatura nu crește, ci scade. Cel mai probabil ca și in acest proces sint implicate schimbarile climatice. Cercetatorii au remarcat ca, in general, Pamintul se incalzește repede. Potrivit majoritații climatologilor, acest lucru se…

- Oamenii de știința inca studiaza modul in care noul coronavirus se transmite, iar un studiu recent arata ca virusul s-a transmite in grupuri, nu in masa. Studiul a fost condus de Wellcome Open Research, unul dintre cele mai importante ONG-uri de sanatate din lume. Cercetatorii cred ca 80% din transmisii…

- Promovate ca fiind un aliment sanatos, frunzele de rucola pot deveni totuși un real pericol pentru sanatate. Cercetatorii au descoperit ca una din zece analize realizate pe frunzele de rucola au indicat un nivel crescut de nitrați. Mai exact, unul din zece eșantioane cultivate de britanici a depașit…

- Persoanele infectate cu coronavirus dar asimptomatice nu ne pot imbolnavi atat de ușor, arata un studiu recent facut de cercetatorii chinezi. Potrivit cercetarii, din 455 de persoane care au intrat in contact cu un pacient infectat, dar asimptomatic, niciuna nu a luat boala.