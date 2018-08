PAMFLETUL ZILEI:Bani de pensii si salarii

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat, miercuri seara, la Antena 3, ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa fie foarte responsabil cand face declaratii referitoare la faptul ca nu mai sunt bani pentru plata salariilor si pensiilor, iar daca ar fi adevarat „nu faci publica o astfel…

- ''Președintele insista intr-o aberație cu lipsa de bani la nivel de Guvern, la nivel de buget. Il rog sa inceteze cu aceste apelative de incompetenți pentru ca am putea sa spunem și noi la fel referitor la modul in care domnia sa gestioneaza lucrurile in țara, dar, eu, deocamdata nu o fac. …

- Memorandumul pe tema mutarii ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim mai are nevoie de semnatura unui singur secretar de stat pentru a fi desecretizat, urmand ca acesta sa fie trimis Parlamentului, Administratiei Prezidentiale si prim-ministrului, a declarat marti ministrul Afacerilor Externe,…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a susținut, duminica seara, la Antena 3, ca la discuția dintre președintele Klaus Iohannis și liberali, șeful statului le-ar fi spus ca el va conduce PNL, dandu-le sarcina de a se ocupa de alte partide și precizand ca de negocierile cu ALDE se va ocupa el personal.

- Liviu Dragnea și motivele suspendarii lui Klaus Iohannis. Președintele PSD susține ca șeful statului a incalcat, in mod repetat, Constituția și legile țarii, ca atare suspendarea nu iese din discuție, cel puțin nu pana la toamna. In primul rand, Liviu Dragnea susține ca președintele Klaus Iohannis incita…