Pamela Diaconu (PNL): Dezbaterea bugetului Brașovului, în circuit închis, pe mâna USR – Coliban Consilierul local PNL Pamela Diaconu a postat un comentariu referitor la ceea ce ar fi trebuit sa fie dezbaterea publica a proiectului de buget local. Menționam ca am solicitat un punct de vedere din partea Primariei Brașov, pe care il vom publica cand ne va fi transmis. „Am participat, ieri la ora 16, in mediul online ( pe platforma ZOOM) la ceea ce domnul primar a numit Consultare publica online- Propunere Buget 2022Cum, NU ați știut de faptul ca ieri a avut loc o asemenea ” consultare publica” ? Nu ma surprinde, intrucat Primaria Brașov, a acționat in așa fel incat, s-ar putea trage concluzia… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presa din Brașov s-a dovedit a fi unita in fața atacurilor pe care primarul Allen Coliban le prolifereaza la adresa jurnaliștilor. Minciunile aruncate in spațiul public la adresa lor a fost picatura care a umplut paharul. Edilul, pe Facebook, evident, a criticat „acea parte a presei” care nu ar fi respectat…

- Avand in vedere ninsorile abundente din ultimele zile, in medie, 52 de utilaje ale firmei de deszapezire Comprest, au acționat pe strazile Brașovului și din Poiana Brașov, astfel incat circulația sa se poata desfașura in condiții bune. In perioadele cu ninsori abundente numarul utilajelor a crescut…

- Primaria municipiului Brasov se pregateste, la acest inceput de an, sa redefineasca brandul Brasovului. Municipalitatea nu a trecut prin vreo procedura care sa implice cetatenii, ca in alte cazuri de pana acu. Nici nu a facut vreo consultare a cetatenilor, vreun studiu de oportunitate sau vreun concurs…

- Astazi s-a judecat un nou termen in procesul pe care firma care administreaza parcarile din municipiul Brasov, P&P, l-a intentat Primariei Brasov dupa ce municipalitatea a reziliat unilateral contractul. Instanța a decis, astazi, anularea HCL 529/2021 prin care se decisese rezilierea contractului. Astfel,…

- Consilierul local Alexandra Crivineanu critica dur atitudinea administrației locale cu privire la perioada sarbatorilor și la lipsa evenimentelor culturale in orașul nostru. “Ajuns in Primarie cu surle și trambițe, Coliban este imaginea eșecului in administrația locala. Promisiunile de transformare…

- Consilierul local Alexandra Crivineanu critica dur atitudinea administrației locale cu privire la perioada sarbatorilor și la lipsa evenimentelor culturale in orașul nostru. „Ajuns in Primarie cu surle și trambițe, Coliban este imaginea eșecului in administrația locala. Promisiunile de transformare…

- Faptul ca primarul Allen Coliban duce imaginea USR de rapa nu este un secret pentru nimeni, chiar daca in bula userista cadrele de partid sunt intoxicate ca nu este adevarat acest lucru, presa este rea și tenedențioasa. Tot presa asta rea a mai dezvaluit un lucru: cum da Coliban bani publici, inca o…