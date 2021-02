Pamela Anderson: „Veganii sunt mai buni la pat” Pamela Anderson (53 de ani) s-a casatorit din nou , la sfarșitul anului 2020, chiar in Ajunul Craciunului, și este acum mai fericita ca niciodata. Așa cum ne-a obișuit deja, starul din „Baywach” are o forma fizica de invidiat și din cele declarate recent pe rețelele de sociale, Pamela are și o viața intima intensa cu soțul ei, Dan Hayhurst. Vedeta a dezvaluit secretul partidelor fierbinți de amor pe care le traiește in dormitor. Este vorba despre dieta, iar Pamela spune ca persoanele care nu consuma carne sau produse de origine animala au performanțe mai bune in pat. Vedeta este de mai bine de… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

