Nunta mare in showbiz-ul internațional! Frumoasa Pamela Anderson s-a casatorit in secret cu agentul ei de paza! Actrița in varsta de 53 de ani, care a facut furori in serialul „Baywatch” a demonstrat ca inca crede in maritiș, dupa cinci casnicii eșuate. Astfel, starul internațional a imbracat rochia de mireasa pentru a șasea oara. Detalii incredibile!