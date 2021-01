Cei doi și-au legat destinele intr-o ceremonie ce a avut loc pe proprietatea fostei dive din serialul Baywatch, situata langa Vancouver, Canada. ”Sunt exact unde este nevoie sa fiu - in brațele unui barbat care ma iubește sincer”, a spus actrița, in varsta de 53 de ani. ”M-am maritat pe proprietatea pe care am cumparat-o de la bunicii mei acum 25 de ani, aici s-au casatorit și parinții mei și inca sunt impreuna”, a declarat Pamela Anderson in exclusivitate pentru pentru DailyMail, impartasind imagini cu ea si noul ei sot, din momentul ceremonie. Sunt singurele fotografii de la nunta, Pamela fiind…