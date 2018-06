Stiri pe aceeasi tema

- Franta si Danemarca au ocupat primele doua locuri in Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, dupa rezultatele consemnate in ultima etapa din aceasta grupa. Selectionatele Danemarcei si Frantei au terminat la egalitate, 0-0, la Moscova, in Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, iar ambele…

- Toata atenția este indreptata catre Rusia in lunile iunie și iulie, acolo unde are loc Campionatul Mondial 2018. Runda optimilor de finala are loc intre 30 iunie și 3 iulie, faza sferturilor se va desfașura in perioada 6-7 iulie, iar meciurile din semifinale se vor juca pe 10 și 11 iulie. Cancan.ro…

- Atacantul Kylian Mbappe si fundasii Djibril Sidibe si Samuel Umtiti s-au antrenat normal miercuri cu nationala de fotbal a Frantei, dupa ce starea lor fizica a putut starni ingrijorare, cu trei zile inaintea meciului cu Australia de la Cupa Mondiala 2018 din Rusia, informeaza AFP.Mbappe a parasit mai…

- Facebook va fi interzis, timp de o luna, in Papua Noua Guinee dupa ce au fost identificate mai multe conturi false. De asemenea, s-a demarat și o ancheta pentru a se stabili efectul pe care il are rețeaua de socializare asupra țarii. (Console si accesorii gaming) Sam Basil, ministul de comunicare, a…

- Premierul britanic Theresa May si-a convocat joi principalii ministri la o reuniune speciala a cabinetului pentru a discuta despre implicarea Marii Britanii intr-o posibila actiune militara a Statelor Unite si Frantei impotriva Siriei dupa un presupus atac cu gaz toxic asupra civililor, informeaza…