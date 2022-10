Stiri pe aceeasi tema

- Ambele capete ale traseului montan al A8 au acordurile de mediu emise si pot sa intre in licitatia pentru atribuirea contractului de proiectare-executie. Anuntul a fost facut de Catalin Urtoi, consilier al ministrului Transporturilor. Mai jos, postarea sa de pe pagina de Facebook: "De aproximativ o…

- Administratia Fondului pentru Mediu amana din nou lansarea Programului privind casarea autovehiculelor uzate, pentru perioada 11 noiembrie 2022, ora 10:00 - 30 decembrie 2022, ora 14:00, potrivit unui comunicat de presa citat de Agerpres.

- Administratia Fondului pentru Mediu a publicat pe site-ul institutiei proiectul de ordin pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind cresterea eficientei energetice prin inlocuirea becurilor conventionale cu becuri led.

- Parlamentul Republicii Moldova a aprobat acordul privind oferirea pentru țara noastra a unui grant din partea Japoniei de grant de 7 milioane USD, pentru echiparea mai buna a mai multor instituții medicale, noteaza noi.md Astfel, proiectul de lege pentru ratificarea Acordului, intocmit prin schimb de…

- „ILUMINARE EFICIENTA ȘI GESTIONARE INTELIGENTA A ENERGIEI IN MUNICIPIUL BAIA MARE“. Municipiul Baia Mare a semnat in 20.08.2021 cu Administratia Fondului de Mediu contractul de finanțare aferent proiectului cu titlul ,,Iluminare eficienta și gestionare inteligenta a energiei in Municipiul Baia Mare”.…

- Programul privind casarea autovehiculelor uzate a fost amanat si urmeaza ca unitatile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comuna, oras sau municipiu si subdiviziuni administrativ-teritoriale ale Municipiului Bucuresti sa poata sa-si creeze conturile de utilizator incepand cu data de…

- Programul "Henri Coanda" vizeaza finantarea participarii si premierea rezultatelor obtinute de elevi si studenti romani la competitiile tehnico stiintifice internationale. Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii MCID a lansat in dezbatere publica proiectul de Hotarare de Guvern privind aprobarea…

- Primarul Piteștiului, Cristian Gentea, anunța ca a fost semnat contractul de furnizare a 10 stații de reincarcare și de execuție lucrari accesorii de montaj pentru obiectivul de investiții „Stații de incarcare pentru vehicule electrice in municipiul Pitești”. ”Proiectul este finanțat de Administrația…