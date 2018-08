Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea 6,6 s-a produs vineri in largul arhipelagului indonezian, potrivit Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), informeaza Reuters.Cutremurul s-a produs la 153 de kilometri nord-est de Raba, la o adancime de 564,7 km, conform USGS. Nu a fost emisa…

- Seismul s-a petrecut la patru zile dupa un cutremur de pamant cu magnitudinea 6,9, care a facut cel putin 164 de victime, potrivit autoritatilor locale, informeaza AFP. Cutremurul de joi s-a produs in nordul insulei, in aceeasi zona in care a avut loc cutremurul de duminica. Agentia indoneziana…

- Autoritatile din Indonezia au emis o avertizare de tsunami dupa ce un cutremur de 7 grade pe scara Richter s-a produs duminica in insula Lombok din Indonezia, la o adancime de 10 kilometri, relateaza BBC si Reuters.

- Sute de turisti au ramas blocati pe muntele Rinjani din Indonezia, dupa cutremurul de duminica de pe insula Lombok. Ei nu pot cobori deoarece majoritatea cailor de acces au fost distruse de alunecari de teren.

- Cel putin 14 persoane au fost ucise si alte 162 au fost ranite dupa ce un cutremur a lovit insula Lombok in Indonezia, in apropierea Bali, conform oficialilor, scrie Fox News.Adancimea cutremurului, care a avut o magnitudine de 6.4 pe scara Richter, a fost de doar sapte kilometri. Cutremurul…

- Cutremur in Bali, duminica dimineața, 29 iulie. Cel putin 10 victime au murit in urma seismului și mai mulți raniți au fost transportați de urgența la spital.Cutremurul s-a produs cu putn timp inaintea orei locale 7:00 si a afectat in principal insula turistica Lombok situata la aproximativ 40 de kilometri…