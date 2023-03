Pământul în viziune cosmică Odata cu trecerea timpului zilele pamantenilor devin tot mai zbuciumate, iar clipele se scurg cu rapiditate spre orizonturi doar banuite. Evenimente de tot felul bulverseaza viața oamenilor, incat lumea e pe punctul de a face implozie. Spiritele unor semeni de-ai noștri au devenit atat de incinse și nestapanite, incat marionetele lor sunt gata sa […] Articolul Pamantul in viziune cosmica apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

