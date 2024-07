Luna Film anunța lansarea in cinematografele din Romania a filmului documentar PAMANTUL DE CARE APARȚINEM, o coproducție Italia-Romania, ce reprezinta debutul in lungmetraj al regizoarei Elena Rebeca Carini. Elena este o italianca nascuta in București in 1990. Cand avea șase luni, a fost adoptata de un cuplu de italieni. Acum, e pe cale sa implineasca 30 de ani. Cand descopera ca are un frate, Gerard, care locuiește in Belgia, impreuna cu parinții lui adoptivi, Elenei ii revine o intrebare care o framanta de ceva vreme: ce determina cine suntem? Ca sa afle raspunsul, Elena da curs unei idei nebunești…