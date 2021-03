Palmierul călătorilor (+Foto) Aceasta planta frumoasa poate fi intilnita pe strazi și in parcuri in toate orașele lumii, situate in latitudinile sudice. Este foarte iubit de peisagisti pentru simetria și graficitatea formelor. Acest palmier-evantai ne-a placut și noua foarte mult, iar cind am aflat cum se numește, l-am indragit și mai mult. S-a dovedit ca aceasta creație magnifica a naturii se numește - copacul calatoril Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

