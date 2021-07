Stiri pe aceeasi tema

- In centrul Craiovei au rasarit... palmieri. Pe mijlocul unuia din bulevardele principale ale orașului au fost plantați braduți ornamentali și palmieri. Culmea, au fost puși de numai doua zile și deja unele frunze sunt ingalbenite. Specialiștii susțin insa ca așa este normal. Și pentru a rezista mai…

- Cine va asfalta „strazile saraciei“ din Romanesti? Cele patru strazi din cartierul craiovean Romanesti care vor fi modernizate printr-un proiect cu fonduri europene ce vizeaza „combaterea saraciei“ vor avea parte, in curand, de un constructor. Unul de-al casei, pentru ca este vorba de firmele care se…

- Ploaia torențiala din aceasta dupa-amiaza a inundat din nou strazile Craiovei. Un plop a cazut pe cablurile de tramvai din zona Mall Electroputere. Din primele informații oferite de ISU Dolj, la fața locului intervine detașamentul 2 al pompierilor din Craiova cu echipaj descarcerare. Aztazi a fost anunțat…

- Un tramvai a luat foc in mers, joi, in Craiova, dupa ce a fost lovit de un fulger. Nu au fost inregistrate victime, deoarece toți calatorii coborasera in stație, iar vatmanul incerca sa intoarca tramvaiul, noteaza mediafax. Potrivit ISU Dolj, in momentul izbucnirii incendiului, tramvaiul era…

- Administratorii paginii de Facebook a Craiovei lui Mititelu au preluat și publicat luni seara informația GSP.RO, potrivit careia patronul ii cauta inlocuitor antrenorului Eugen Trica. Apoi, dupa cateva minute, au șters articolul și au publicat un comunicat in care dezmint știrea. Aseara, la finalul…

- Baschetbalistii de la SCMU Craiova vor disputa, joi si vineri, ultimele doua jocuri oficiale din campionatul regular al LNBM. Elevii pregatiti de Aleksader Todorov vor intalni, pe rand, doua dintre formatiile mai modeste din campionat, CSM Tg. Jiu si Municipal Galati. Ambele partide se vor disputa in…

- Taxa de parcare in Craiova. Celebra zicala „dai un ban, dar stai in fata“ se potriveste de minune si in cazul parcarii pe domeniul public din Craiova semnalizata cu indicatorul „Parcare cu Plata”. In septembrie 2017, in centrul Craiovei au fost amenajate, in premiera, 121 de locuri de parcare cu plata…

- Pe terenurile din incinta a trei școli din Craiova vor fi amenajate baze sportive. Ar fi vorba de baze sportive diferite de cele unde se desfașoara acum orele de sport, care vor putea fi folosite de elevi și dupa cursuri. Informația a fost facuta publica de primarul Craiovei , Lia Olguța Vasilescu,…