- FOTO: Inotatorii de la LPS Alba Iulia, peste 50 de medalii la Cupa Ciuc La primul concurs dupa o pauza in activitatea competiționala, intotatorii de la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia au realizat un palmares remarcabil la Miercurea Ciuc, la “Cupa Ciuc”: 57 de distincții adjudecate de cei 14 inotatori,…

- Inotatorii de la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia au obținut 57 de medalii la „Cupa Ciuc”, competiție care s-a desfașurat recent la Miercurea Ciuc. Palmaresul include 18 medalii de aur, 27 de medalii de argint și 12 medalii de bronz. Au cucerit medalii Lukas Stancel, Daria Remete, Andrea Zsebe,…

- FOTO: Asociația Hip-Tep din Alba a obținut cinci medalii la un concurs de calarie din Ungaria. Ce este terapia asistata de animale Asociația Hip-Tep a participat la inceputul lunii octombrie, la un concurs internațional, organizat in Ungaria, de unde s-au intors cu cinci medalii. Este vorba despre…

- FOTO|Campania ,,OSCAR, ȘARPELE HOINAR”, la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia: Elevii, parintii si profesorii incurajați sa adopte moduri sustenabile pentru a se deplasa la scoala In perioada 19–30 septembrie 2022, Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia s-a implicat din nou in campania Traffic Snake…

- Karateka Simina Maria Morar a obținut nou rezultat de excepție la o competiție de profil desfașurata in Anglia. Turdeanca a participat weekend-ul trecut la Seria Campionatului de Karate Open GB, gazduit de Universitatea din Birmingham, Anglia, 2022, in cadrul Turului European WUKF. In cadrul competiției…

- Inotatorii romani Bianca Costea și David Popovici au cucerit medalii de aur la Campionatul Mondial de juniori de la Lima (Peru). David Popovici a castigat aurul la 100 m liber. Bianca Costea a cucerit medalia de aur in proba de 50 de metri liber feminin. La același concurs, Vlad Stancu a obtinut o medalie…

- David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 100 m liber, iar Bianca Costea a obținut prima poziție in proba de 50 n liber feminin. Vlad Stancu a obținut medalia de bronz in finala probei de 1.500 m liber.

