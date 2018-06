Stiri pe aceeasi tema

- Moldova nu inseamna Dodon și Plahotniuc, așa cum, de buna seama, Romania nu inseamna Dragnea și lupta lui cu DNA, impotriva Justiției libere și nediscriminatorii, reflecta mesajul noului edil al capitalei, care mai susține faptul ca va munci alaturi de primarii de succes din Romania.

- Polițiștii de frontiera au reținut o tânara moldoveanca, banuita de proxenetism, pe aeroportul din Chișinau, în timp ce însoțea o alta conaționala pe care reușisera sa o racoleze de pe rețelele de socializare. Femeia ar fi acționat conform unui plan bine determinat. Aceasta…

- Joi se desfasoara a doua zi de exercitiu SARPOL 2018.Daca in prima zi scenariul a presupus un antrenament al structurilor in cazul unei poluarii marine, cea de a doua zi de exercitiu a fost dedicata cautarii salvarii pe mare.Scenariul pentru aceasta zi a presupus cautarea si salvarea mai multor persoane,…

- In perioada 4-5 iunie 2018, Administratia Bazinala de Apa Siret Bacau va desfasura in judetul Suceava un exercitiu de simulare in cazul producerii de inundatii si accidente la constructiile hidrotehnice.Pentru judetul Suceava, exercitiul vizeaza cursul de apa al raului Moldova. Scenariul prevede ...

- Țari ca Turcia, Argentina sau Africa de Sud sunt ingrijorate pe moment. Dolarul puternic le slabește devizele naționale și ingreuneaza mersul economiilor lor. Sa fie intreaga economie mondiala și piețele in pericol?, se intreaba echipa Deutsche Welle.

- Statutul de observator pe langa Uniunea Euroasiatica nu implica niciun efect politic sau economic pentru R. Moldova la acest moment, dar reprezinta un instrument de facilitare a urmatorului pas, care nu inseamna decat o integrare deplina a R. Moldova. Decizia, susține expertul IDIS „Viitoru", Igor Munteanu,…

- FCSB, exilata pe locul secund dupa infrangerea total surprinzatoare de la Iași, 0-1, nu mai depinde de ea in lupta pentru titlu. Chiar daca vor caștiga ambele etape ramase, roș-albaștrii au nevoie ca CFR Cluj sa se incurce in cele doua meciuri ramase, cu Astra și Viitorul. Roș-albaștrii au 43 de puncte…

- Drumuri bune pentru Moldova inseamna o investiție de 1,6 miliarde de lei in reabilitare a 1.200 km de drumuri locale in peste 1.200 de localitați. Este declaratia facuta de premierul Pavel Filip intr-un interviu pentru tribuna.md.