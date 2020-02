Palestinienii renunţă să ceară un vot la ONU asupra unei rezoluţii ce respinge planul de pace american Palestinienii au renuntat sa ceara un vot marti in Consiliul de Securitate al ONU pentru o rezolutie ce respinge planul de pace american, din cauza sustinerii internationale insuficiente, informeaza luni AFP, care citeaza surse diplomatice. Inaintat de Indonezia si Tunisia, textul risca sa nu obtina 9 voturi in favoarea sa (din cele 15), minimul necesar pentru adoptarea lui, exceptand cazurile in care unul dintre membrii permanenti impun veto. Aceasta decizie brusca survine dupa ce SUA - care au drept de veto - au depus o serie de amendamente la textul ce era negociat de saptamana trecuta si care… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

