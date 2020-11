Conducerea palestiniana este "optimista" in privinta sanselor unei resetari diplomatice cu SUA sub presedintele ales Joe Biden, a declarat joi ministrul de externe palestinian Riyad al-Malki, relateaza dpa. "Exista destule motive pentru noi sa reluam contactele cu noua administratie a SUA in momentul in care va prelua mandatul" sau chiar mai devreme, a declarat al-Malki la Roma MED 2020, o conferinta de politica externa online. "In ansamblu, suntem optimisti si suntem gata sa intram in contact cu noua administratie", a mai spus Riyad al-Malki, mentinand ca presedintele Mahmoud Abbas asteapta sa…