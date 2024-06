Stiri pe aceeasi tema

- Lupte de strada sustinute de bombardamente israeliene au avut loc miercuri in sudul Fasiei Gaza, in timp ce armata israeliana spune ca se pregateste pentru o posibila ofensiva in Liban impotriva miscarii islamiste Hezbollah, transmite AFP. Armata israeliana a confirmat ca isi va continua operatiunile…

- Debarcaderul construit de SUA va fi mutat temporar de pe coasta Gazei pentru a doua oara din cauza marii agitate, au declarat, vineri, oficiali americani, ridicand astfel noi intrebari cu privire la viabilitatea rutei maritime folosite pentru asigurarea ajutorului umanitar catre palestinieni, relateaza…

- Osama Hamdan, purtatorul de cuvant al gruparii islamiste palestiniene Hamas a declarat, intr-un interviu pentru postul de televiziune american CNN, ca nu știe cați dintre cei aproximativ 120 de ostatici israelieni despre care se crede ca se afla in Fașia Gaza sunt inca in viața.„Nimeni nu are idee”…

- B1.ro SUA a solicitat joi seara, 6 iunie, explicații Israelului cu privire la atacul unei școli din Fașia Gaza, in urma caruia au murit 45 de persoane, printre care femei și copii. Washingtonul a avertizat Guvernul Benjamin Netanyahu ca o posibila operațiune impotriva Hezbollah ar putea atrage Iranul…

- Gruparea palestiniana Hamas a transmis ca impartașește „durerea și tristețea” poporului iranian dupa moartea președintelui Ebrahim Raisi și a altor oficiali, exprimandu-și „solidaritatea deplina” cu Iranul, relateaza Al Jazeera și Sky News.Presa de stat de la Teheran a relatat luni dimineața ca nicio…

- Israelul a bombardat joi mai multe zone din Fasia Gaza, inclusiv orasul Rafah, unde armata se pregateste pentru o operatiune la sol in razboiul sau impotriva Hamas, in pofida avertismentelor din partea comunitatii internationale, transmite AFP. Multe capitale si organizatii umanitare se tem, in cazul…

- Regimul actual de sancțiuni ar putea fi extins și la aliații Teheranului din Orientul Mijlociu, respectiv la Hezbollah din Liban sau la rebelii huthis din Yemen, dupa recentul atac masiv iranian contra Israelului, a declarat Josep Borrell, șeful diplomației Uniunii Europene. Anunțul a fost facut marți,…

- Miscarea islamista libaneza Hezbollah anunta vineri ca a lansat ”zeci” de rachete vizand pozitii israeliene, in contextul unor amenintari ale Iranului la adresa Israelului, relateaza AFP.Combatanti din cadrul Hazbollah au atacat ”pozitii ale artileriei inamice (...