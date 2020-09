Stiri pe aceeasi tema

- Israel, Emiratele Arabe Unite (EAU) si Bahrein au semnat marti acorduri de normalizare a relatiilor, in cadrul unei ceremonii care a avut loc pe peluza Casei Albe, in prezenta presedintelui american Donald Trump, relateaza AFP, Reuters si dpa. Premierul israelian a semnat la Casa Alba acorduri bilaterale…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca palestinienii se vor alatura în cele din urma unui acord de pace cu Israelul, argumentând ca sustinatorii lor politici si financiari din Golf merg înainte cu stabilirea de legaturi cu statul evreu, relateaza agenția DPA, preluata…

- Grupuri de opozitie din Bahrain au anuntat ca sunt impotriva deciziei statului din Golf de normalizare a relatiilor cu Israelul, iar un influent cleric siit a cerut populatiei din regiune sa se opuna, transmite Reuters potrivit news.ro.Ayatollahul Sheikh Isa Qassim, care traieste in Iran,…

- Camera Deputatilor a adoptat marti, in calitate de prim for seizat, un proiect de lege prin care orice persoana care se considera vatamata intr-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ individual emis poate introduce, in termen de maximum 24 de ore de la data comunicarii deciziei…

- Camera Deputatilor, in calitate de prim for sesizat, a adoptat un proiect de lege prin care orice persoana care se considera vatamata printr-un act administrativ individual poate introduce, in maximum 24 de ore de la data comunicarii deciziei, actiune la judecatorie. Initiativa legislativa a fost adoptata…

- Președintele Autoritații Palestiniene, Mahmoud Abbas, a avertizat duminica, intr-o convorbire telefonica purtata cu președintele Emmanuel Macron, ca daca o alta țara araba iși normalizeaza relațiile cu Israelul, Palestina va avea aceeași reacție ca și in cazul Emiratelor Arabe Unite (EAU). Abbas a respins…

- Pentru prima data ȋn Romania, 36 de elevi din Sectorul 3, care au obținut nota maxima la examenele de Bacalaureat și Evaluare Naționala ȋn sesiunea 2020, au primit diplome digitale nominale, pe sistemul blockchain. Festivitatea de premiere a avut loc online și a fost organizata de Asociația INACO –…

- Reuniți virtual sambata, 18 iulie, miniștrii de Finanțe ai statelor membre ale G20 au pregatit terenul pentru o eventuala extindere a moratoriului asupra plații datoriei țarilor cele mai sarace ale planetei pana la finele anului viitor. Inițiativa a fost lansata in luna aprilie, in cadrul Clubului de…