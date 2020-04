Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si principalul sau rival Benny Gantz au avut marti o intalnire in incercarea de a ajunge la un acord asupra formarii unui guvern de uniune nationala, in conditiile in care termenul limita fixat de presedintele Israelului se apropie, informeaza dpa. Ambele parti…

- Președintele SUA a publicat pe contul sau de twitter o harta cu ceea ce ar putea fi "viitorul stat Palestina" cu capitala in Ierusalimul de Est. Proiectul de pace pentru Orientul Mijlociu al presedintelui american, Donald Trump, prevede anexarea Vaii Iordanului si a coloniilor israeliene din Cisiordania.…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu se va deplasa miercuri la Moscova pentru a-l informa pe presedintele rus Vladimir Putin asupra detaliilor planului de pace american pentru Orientul Mijlociu, a anuntat marti purtatorul sau de cuvant, informeaza AFP. Presedintele american Donald Trump,…

- Planul de pace al administratiei Trump pentru Orientul Mijlociu va fi ''istoric'', au sustinut sambata seara premierul israelian Benjamin Netanyahu si rivalul sau, Benny Gantz, in timp ce plecau spre Washington pentru a discuta initiativa americana, relateaza AFP preluat de agerpres. Presedintele…

